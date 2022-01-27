У Раді запропонували відтермінувати штрафи за роботу ФОП без касових апаратів: зареєстровано проект нового закону

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування штрафів для ФОП, які так і не встановили касові апарати (РРО). Про це у соцмережі повідомив голова фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його інформацією, у разі прийняття поправок підприємців не штрафуватимуть до 31 січня 2022 року.

При цьому для тих, хто все ж таки встановить РРО до 1 квітня, штраф до кінця року буде знижений у 10 разів.

«Новий гучний закон про „ФОП“ та РРО. Текст пішов на реєстрацію. Голосування планується 1 лютого 2022 року на єдиний пленарний день наступного тижня», — написав нардеп.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев вкотре заявив, що «касові апарати» для ФОП ніхто не скасовуватиме, проте запропонував зменшити штрафи для підприємців, які з 1 січня зобов'язані використовувати РРО або ПРРО.

При цьому «слуга народу» запропонував штрафувати підприємців залежно від того, коли ними була встановлена система, і нараховувати штрафи не автоматично, а за підсумками податкової перевірки.

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