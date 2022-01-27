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Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

16:58 27 січня 2022
Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Командувач Національної гвардії України Микола Балан взяв на себе відповідальність за розстріл військових у Дніпрі та оголосив про відставку. Заяву він зробив на брифінгу у Дніпрі 27 січня.

За його словами, він також усунув від виконання обов'язків командування полку, в якому стався трагічний інцидент, щоб офіцери не могли впливати на перебіг розслідування.

«З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії», — заявив Балан.

Командувачем Національної гвардії він був з травня 2019 року.

Нагадаємо, під час стрілянини на території заводу «Південмаш» загинули четверо військовослужбовців та співробітниця підприємства. Серед поранених найбільше постраждала 22-річна військова, в яку потрапили три кулі. Двоє нацгвардійців у тяжкому стані, загрози життю інших двох поранених немає.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу. Затриманому військовослужбовцю загрожує покарання до довічного ув'язнення.

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