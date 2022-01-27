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Злочини в Криму та ОРДЛО: ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію

16:33 27 січня 2022
кримські татари

Парламентська асамблея Ради Європи ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію, яка дозволяє покарати винних за злочини у Криму та ОРДЛО. Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева.

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Українська делегація домоглася, щоб у резолюції з'явився пункт про насильницькі зникнення. З початку окупації Росією Криму було задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень, 11 чоловіків все ще вважаються зниклими безвісти, один перебуває під вартою. В ОРДЛО безвісти зникли 479 людей.

«Ми доповнили документ закликом до держав-членів Ради Європи, щоб термін давності, якщо він застосовується до насильницьких зникнень, був тривалим і пропорційним до надзвичайної тяжкості цього злочину, а також враховував його тривалий характер. Це важливо надалі для покарання за злочини у Криму та ОРДЛО», — пояснила Мезенцева.

Також українська делегація закликала держави-члени Ради Європи запровадити санкції проти причетних до справ про насильницьке зникнення та до протидії ефективному розслідуванню таких випадків.

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Фото Кримська солідарність/Facebook

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