Злочини в Криму та ОРДЛО: ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію

Парламентська асамблея Ради Європи ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію, яка дозволяє покарати винних за злочини у Криму та ОРДЛО. Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева.

Українська делегація домоглася, щоб у резолюції з'явився пункт про насильницькі зникнення. З початку окупації Росією Криму було задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень, 11 чоловіків все ще вважаються зниклими безвісти, один перебуває під вартою. В ОРДЛО безвісти зникли 479 людей.

«Ми доповнили документ закликом до держав-членів Ради Європи, щоб термін давності, якщо він застосовується до насильницьких зникнень, був тривалим і пропорційним до надзвичайної тяжкості цього злочину, а також враховував його тривалий характер. Це важливо надалі для покарання за злочини у Криму та ОРДЛО», — пояснила Мезенцева.

Також українська делегація закликала держави-члени Ради Європи запровадити санкції проти причетних до справ про насильницьке зникнення та до протидії ефективному розслідуванню таких випадків.

Фото Кримська солідарність/Facebook

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