Карантин у Києві: як працюватимуть школи та дитсадки

У Києві за останню добу підтвердилося 2012 випадків коронавірусу, у тому числі 356 — у дітей. Захворюваність на ГРВІ та COVID-19 у школах зростає, хворіють і вчителі, і учні, тому навчальним закладам дозволили переходити на дистанційне навчання. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

За словами представника КМДА, на рівні міста рішення щодо закриття шкіл не буде. Кожна школа повинна силами директора визначити: чи зберігається традиційне навчання, відправляються на «дистанційку» окремі класи або ж весь заклад йде вчитися онлайн.

Столичні садки також не закриватимуться на карантин єдиним рішенням. Як працюватиме заклад, має визначити керівник дитсадка залежно від рівня захворюваності серед персоналу та вихованців.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти рекомендувало запровадити на два тижні дистанційне навчання для школярів.

Фото pixabay.com

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