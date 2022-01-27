28.82 / 29.10 32.25 / 32.68
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Карантин у Києві: як працюватимуть школи та дитсадки

14:08 27 січня 2022
школа

У Києві за останню добу підтвердилося 2012 випадків коронавірусу, у тому числі 356 — у дітей. Захворюваність на ГРВІ та COVID-19 у школах зростає, хворіють і вчителі, і учні, тому навчальним закладам дозволили переходити на дистанційне навчання. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

За словами представника КМДА, на рівні міста рішення щодо закриття шкіл не буде. Кожна школа повинна силами директора визначити: чи зберігається традиційне навчання, відправляються на «дистанційку» окремі класи або ж весь заклад йде вчитися онлайн.

Столичні садки також не закриватимуться на карантин єдиним рішенням. Як працюватиме заклад, має визначити керівник дитсадка залежно від рівня захворюваності серед персоналу та вихованців.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти рекомендувало запровадити на два тижні дистанційне навчання для школярів.

Фото pixabay.com

314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

дівчинка

Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме

санкції

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

Торгівля в Інтернеті

Деякі ФОПи можуть працювати без касового апарату: кого стосується та що потрібно зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.