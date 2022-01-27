Зеленський відреагував на трагедію у Дніпрі

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію у Дніпрі, де військовослужбовець Нацгвардії застрелив чотирьох товаришів по службі та співробітницю відомчої охорони, а також поранив ще п'ятьох людей. Заява опублікована у Telegram-каналі глави держави.

«Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних», — написав президент.

Зеленський додав, що чекає кадрових рішень після трагедії — очевидно, що мають бути знайдені винні.

«Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, — усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час», — заявив глава держави.

Нагадаємо, розслідуванням трагедії у Дніпрі займається ГБР. Відкрито кримінальне провадження про умисне вбивство.

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