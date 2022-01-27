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Україна

Рада провалила голосування за звільнення голови Фонду держмайна

10:58 27 січня 2022
Дмитро Сенніченко

У Верховній Раді не знайшлося голосів за відставку голови Фонду держмайна Дмитра Сенніченка.

Як повідомляють в інформаційному управлінні парламенту, за це рішення проголосували 223 нардепи при 226 необхідних. Більшість голосів дали «слуги народу».

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, в апараті Ради «випав цілий „канал“ (умовно провід), який відповідає за пульти цілої низки депутатів». «Загалом, частину голосів система Рада сьогодні не зараховує», — пише парламентарій на своїй сторінці у соцмережах.

У зв'язку з цим у Верховній Раді на півгодини оголошено перерву.

Після перерви перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про технічний збій у роботі системи «Рада» під час голосування. Нардепи запропонували очільнику ФДМ «наново подати заяву на звільнення».

Раніше повідомлялося, що у парламенті розблокували підписання закону про Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Новий регуляторний орган відповідатиме за якість зв'язку та інтернету в країні.

Фото із сайту ФДМ

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