Рівненська область перейшла в червону зону: як працюватимуть ТРЦ, школи та ресторани
27 січня «червоних» карантинних регіонів в Україні побільшало — найвищий рівень епідемічної небезпеки оголошено на Рівненщині. Поки Держкомісія з надзвичайних ситуацій не переглянула свого рішення, в області діятимуть обмеження для шкіл, ТРЦ, розважальних закладів, непродовольчих ринків та магазинів, спортивних закладів.
Не підпадають під обмеження та можуть вільно працювати:
- банки;
- АЗС;
- аптеки;
- продовольчі магазини;
- ветеринарні магазини.
Навчальні заклади. За замовчуванням обмеження не стосуються початкової школи та дитсадків.
- робота навчальних закладів забороняється, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників.
- 100% персоналу мають бути вакциновані двома дозами.
У ТРЦ, ресторанах, кафе, розважальних закладах, непродовольчих ринках та магазинах, спортзалах, басейнах, фітнес-центрах, закладах культури 100% співробітників та відвідувачів повинні мати один із наступних документів:
- «зелений» COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту (дійсний 72 години);
- сертифікат про одужання.
Нагадаємо, слідом за Івано-Франківською та Рівненською областю до червоної зони можуть потрапити Чернівецький регіон (високий рівень госпіталізацій). За динамікою госпіталізацій наближаються до небезпечного рівня Львівщини та Волинської області.
Фото pixabay.com314
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