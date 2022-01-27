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Рівненська область перейшла в червону зону: як працюватимуть ТРЦ, школи та ресторани

9:20 27 січня 2022
карантин

27 січня «червоних» карантинних регіонів в Україні побільшало — найвищий рівень епідемічної небезпеки оголошено на Рівненщині. Поки Держкомісія з надзвичайних ситуацій не переглянула свого рішення, в області діятимуть обмеження для шкіл, ТРЦ, розважальних закладів, непродовольчих ринків та магазинів, спортивних закладів.

Не підпадають під обмеження та можуть вільно працювати:

  • банки;
  • АЗС;
  • аптеки;
  • продовольчі магазини;
  • ветеринарні магазини.

Навчальні заклади. За замовчуванням обмеження не стосуються початкової школи та дитсадків.

  • робота навчальних закладів забороняється, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників.
  • 100% персоналу мають бути вакциновані двома дозами.

У ТРЦ, ресторанах, кафе, розважальних закладах, непродовольчих ринках та магазинах, спортзалах, басейнах, фітнес-центрах, закладах культури 100% співробітників та відвідувачів повинні мати один із наступних документів:

  • «зелений» COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту (дійсний 72 години);
  • сертифікат про одужання.

Нагадаємо, слідом за Івано-Франківською та Рівненською областю до червоної зони можуть потрапити Чернівецький регіон (високий рівень госпіталізацій). За динамікою госпіталізацій наближаються до небезпечного рівня Львівщини та Волинської області.

Фото pixabay.com

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