Комуніке, розбіжності та аудит: про що говорили на «нормандській» зустрічі в Парижі (відео)

Україна підбила підсумки «нормандських переговорів» у Парижі на рівні радників лідерів держав. Українську сторону представляв Андрій Єрмак, голова офісу президента. Від РФ був присутній заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак. Франція та Німеччина були представлені радниками Еммануеля Макрона та Олафа Шольца.

Радники за підсумками переговорів підписали комюніке, і Єрмак вважає це знаковим кроком. «Це перший документ, який вдалося погодити з грудня 2019 року», — заявив він.

За словами Єрмака, сторони домовилися:

реанімувати «нормандський формат» та продовжувати переговорний процес;

готуватися до зустрічі президентів «нормандської четвірки»;

зустрітися у Берліні на рівні радників лідерів країн нормандського формату;

провести аудит мінських домовленостей;

дотримуватись угоди про перемир'я від 2020 року.

Від Росії Дмитро Козак, підбиваючи підсумки переговорів, заявив, що сторони домовилися провести інвентаризацію розбіжностей у розумінні мінських домовленостей. При цьому в Росії не приховують скепсису щодо «нормандського формату». «Поки будуть протиріччя щодо мінських угод, нормандський формат навряд чи зможе відіграти суттєву роль», — заявив Козак. Щодо угоди про перемир'я від 2020 року Козак був категоричним: дотримуватися його мають Україна та «озброєні формування ОРДЛО».

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