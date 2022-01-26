Росія повинна вивести свої війська з України та Грузії: генсек НАТО провів терміновий брифінг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу зажадав від Росії негайної деескалації ситуації на кордоні з Україною.

«Наразі критичний момент для євроатлантичної безпеки. Продовжується посилення російської військової присутності в межах та навколо України… Більш ніж стотисячна армія стоїть на позиціях, і ще частина сил на підході, а також значна присутність у Білорусі. Ми вимагаємо від Росії негайної деескалації ситуації», — заявив генсек НАТО.

Столтенберг вважає, що Росія має негайно вивести свої війська з території трьох держав, включаючи Україну. «Росія має вивести війська з України, Грузії та Молдови», — уточнив генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше у Брюсселі звернули увагу на масштабне скупчення російських військ біля українських кордонів. За даними Альянсу, Росія зосередила біля кордону 100 тисяч військовослужбовців та безліч бойової техніки.

406

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter