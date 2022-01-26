Норвегія оновила правила в’їзду: є нюанс із ковід-сертифікатами

Норвегія змінила правила в’їзду для українців. Тепер для відвідування країни необхідний виключно COVID-сертифікат з чинним QR-кодомє. Для цього підходить цифровий сертифікат із додатку «Дія» або той самий документ, але роздрукований. Паперовий сертифікат, виданий сімейним лікарем, норвезькі прикордонники не прийматимуть. З таким роз'ясненням виступило МЗС.

Норвегія визнає щеплення, зроблені вакцинами AstraZeneca/Covishield, Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Moderna, CoronaVac (Sinovac), Janssen (Johnson&Johnson). Мандрівникам необхідно зареєструватися на спеціальному норвезькому сайті для в'їзду reg.entrynorway.no, а також зробити тест на COVID-19. З 26 січня 2022 року розглядається можливість непроходження карантину в разі отримання негативного тесту.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС рекомендувала виключити Україну з переліку країн, чиї туристи можуть вільно приїжджати до країн Євросоюзу. Норвегія поки що залишається відкритою для українців. З 1 лютого правила в'їзду в ЄС для громадян третіх країн знову зміняться.

Фото pixabay.com

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