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Україна

На офіційний сайт України Ukraine.ua здійснено кібератаку: що відомо

17:31 26 січня 2022
хакер

Кібератаки на найважливіші інтернет-ресурси України продовжуються. Хакери не обмежилися блокуванням роботи сайтів 13−14 січня. У ніч на 26 січня було здійснено кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua. Про це повідомило МЗС.

Запущений рік тому ресурс Ukraine.ua призначався для іноземної аудиторії, яка бажає дізнатися більше про Україну. 26 січня сайт кілька годин був недоступний для користувачів, зараз доступ відновлено, але наслідки кібератаки ще доведеться усунути.

«Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу», — кажуть у МЗС.

Користувачі все ще можуть мати проблеми з доступом до сайту

Нагадаємо, 17 січня про нові хакерські атаки повідомляли фахівці, які відповідають за підтримку сайту мера Києва, столичного суду та групи сайтів Prozorro.

Фото pixabay.com

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