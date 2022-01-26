Нова хвиля коронавірусу: коли школи Києва переведуть на дистанційну

Через зростання кількості підтверджених випадків ковіду в Міністерстві освіти і науки України рекомендують запровадити на два тижні дистанційне навчання для школярів, у Києві це питання вирішуватиметься найближчим часом.

Як заявив «РБК-Україна» голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, це питання вирішуватиметься на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

«Найближчим часом відбудеться засідання міського штабу, на якому порушать питання щодо переведення на дистанційну форму учнів середніх та молодших класів», — зазначив він.

Водночас Олег Рубан не береться прогнозувати, коли столиця потрапить до «червоної» карантинної зони: «Все залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть введені. Якщо буде впроваджено правильно і ефективно, це станеться пізніше, якщо ні — це буде раніше».

Нагадаємо, що з 27 січня у «червоній» зоні будуть вже дві області — до Івано-Франківщини додасться Рівненський регіон.

Карантин через ковід підсилили у Львові, а у Закарптті школярів рекомендували перевести на дистанційну форму навчання.

Фото Pixabay

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