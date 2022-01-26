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Україна

Тисячу за вакцинацію можна буде використати для оплати освіти та комуналки: що про це відомо

15:12 26 січня 2022
тисяча гривень

Українцям запропонували ще один спосіб витратити отриману тисячу гривень за вакцинацію. Населенню хочуть дати можливість використати віртуальні гроші на оплату комунальних послуг. Поки що такі плани лише на папері, але Кабмін обіцяє доопрацювати ініціативу. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр Денис Шмигаль.

Крім того, з огляду на те, що до вакцинації вже допущено підлітків, буде запропоновано, щоб вакцинована молодь змогла отримати «ковідну тисячу» та витратити її на послуги освіти.

«Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням освітніх послуг до можливих напрямів витрачання», — сказав глава уряду.

Нагадаємо, на першому етапі віртуальну тисячу часто витрачали на книги. Після того, як 60-річним дозволили отоварити бонус в аптеках, цей спосіб також став дуже популярним. За перші дні дії програми було куплено ліків на 6,5 млн грн.

Фото pixabay.com

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