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Відтермінування не буде: в Раді роз'яснили ситуацію зі штрафами для ФОП, які не встановили реєстратори

14:19 26 січня 2022
Президія Верховної Ради

У Верховній Раді звучать суперечливі заяви щодо штрафів для ФОП, які не встановили РРО — не встиг спікер Руслан Стефанчук порадувати підприємцем повідомленням про проект закону, яким штрафні санкції відкладуть до початку 2023 року, як інший «слуга народу», Данило Гетьманцев, спростував його слова.

Нагадаємо, що Стефанчук після наради пообіцяв, що до кінця дня до парламенту внесуть проект закону про відтермінування штрафних санкцій. Про це, зокрема, повідомили й у офіційному акаунті Верховної Ради в соціальних мережах.

Проте вже невдовзі свої роз'яснення опублікував Гетьманцев: «Друзі, ще раз поясню суть пропозиції щодо штрафів для ФОПів за не застосування РРО. Все просто. Ті ФОПи, які встановлять РРО/ПРРО до 1 березня, протягом 2022 року сплачують штрафи (у разі порушення) у розмірі 10% від встановлених у законі. Ті, хто не встановить, — по повній. РРО всі встановити зобов'язані, жодних відстрочок системи не буде!»

Раніше у своєму телеграм-каналі Данило Гетьманцев публікував пропозиції щодо ФОП, де, зокрема, вказувалося, що 10 відсотків штрафу від встановленої суми платиримуть (у разі порушення, яке зафіксує податкова) підприємці, які встановлять РРО до 1 лютого 2022 року, а 50 відсотків — при установці системи до 1 березня 2022 року.

Фото ВРУ

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