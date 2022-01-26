Можливе вторгнення військ Путіна в Україну: опубліковано карту бомбосховищ Києва

На тлі інформації про можливе вторгнення російських військ на територію України, у Києві опублікували карту підземних укриттів.

Адреси бомбосховищ нанесені на спеціальну Google карту, повідомили у КМДА.

Загалом у столиці майже п'ять тисяч таких споруд цивільного захисту.

На карті позначені метро, сховища цивільного захисту, підвали житлових будинків, підземні паркінги. Їх можна тимчасово використати для укриття людей.

Повідомляється, що натиснувши на будь-який вид укриття на карті, можна побачити його власника, адресу, тип, а також номер телефону людини, у якої зберігаються ключі.



Комплекс територіальної оборони в Києві передбачає, крім укриттів для населення, систему оповіщення, здатну працювати за відсутності електрики та мобільного зв'язку, передає ТСН.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, інформуватимуть населення через місцеве телебачення, комп'ютерні автоматизовані системи оповіщення, телефонами та гучномовцями на автомобілях. Також має бути пам'ятка про те, що робити людям, почувши сигнал тривоги.

Нагадаємо, перед Новим роком влада Києва планувала перевірити роботу системи електричних сирен по місту, але потім від такого плану відмовилися.



236

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter