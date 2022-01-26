Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме

У зв'язку зі зростанням нових випадків зараження коронавірусом, у Міністерстві освіти і науки України ухвалили рішення перевести учнів 5−11 класів на дистанційне навчання.

МОН рекомендує дистанційне навчання школярів запровадити на два тижні.

В установах професійної та професійно-технічної освіти рекомендується організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою.

У вишах запровадити дистанційне навчання з 27 січня до 25 лютого 2022 року.

В міністерстві уточнили, що вищі військові навчальні заклади освітній процес організовують відповідно до рішень держорганів, у сфері управління яких перебувають.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні Івано-Франківська область знаходиться у «червоній» карантинній зоні через поширення ковіду. До стабілізації ситуації навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання. Молодша школа поки що продовжує працювати у штатному режимі.

З 27 січня до «червоної зони» переходить і Рівненська область.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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