Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме
У зв'язку зі зростанням нових випадків зараження коронавірусом, у Міністерстві освіти і науки України ухвалили рішення перевести учнів 5−11 класів на дистанційне навчання.
МОН рекомендує дистанційне навчання школярів запровадити на два тижні.
В установах професійної та професійно-технічної освіти рекомендується організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою.
У вишах запровадити дистанційне навчання з 27 січня до 25 лютого 2022 року.
В міністерстві уточнили, що вищі військові навчальні заклади освітній процес організовують відповідно до рішень держорганів, у сфері управління яких перебувають.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні Івано-Франківська область знаходиться у «червоній» карантинній зоні через поширення ковіду. До стабілізації ситуації навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання. Молодша школа поки що продовжує працювати у штатному режимі.
З 27 січня до «червоної зони» переходить і Рівненська область.
Фото: https://ua.depositphotos.com405
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