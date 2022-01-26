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Україна

В Євросоюзі оновили правила в'їзду на час пандемії COVID-19: що потрібно туристам для того, щоб потрапити до ЄС

12:46 26 січня 2022
люди

У зв'язку з тим, що нова хвиля коронавірусу, викликана штамом «Омікрон», охоплює все більше населення у всьому світі, в Європі змінили правила в'їзду для громадян третіх країн.

З 1 лютого набувають чинності рекомендації Ради Європейського Союзу щодо вільних подорожей під час пандемії, передає Telegram-канал «Коронавірус-Інфо».

З цієї дати карантинні обмеження не залежатимуть від того, з якої країни в'їжджає людина, за винятком держав, де поширений COVID-19.

Для в'їзду до країн ЄС потрібно мати:

- сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу, вакцинами, визнаними в ЄС;
- негативний тест на коронавірус;
- документ про одужання від COVID-19.

Все має бути підтверджено чинними сертифікатами ЄС. Особи, які не мають цифрового сертифіката ЄС, повинні обов'язково пройти тест на COVID-19 до прибуття або після не пізніше 24 годин.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують чергову хвилю коронавірусу вдвічі сильнішу, ніж восени минулого року. За добу, 25 січня, в Україні підтвердили понад 24 тисячі нових випадків COVID-19.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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