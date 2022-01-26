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Рада має намір частково піти на поступки ФОПам: що буде за відсутність касових апаратів

12:13 26 січня 2022
Президія Верховної Ради

У Верховній Раді, де не збираються скасовувати обов'язкове застосування РРО (ПРРО) підприємцями, схоже, збираються піти на поступки ФОПам, які останніми днями мітингують під парламентом.

Так, до кінця середи, 26 січня, до парламенту обіцяють внести проект закону про відтермінування штрафів для підприємців за продані товари та послуги без касових апаратів до початку 2023 року, передає «РБК-Україна».

«Сьогодні до кінця дня буде подано відповідний законопроект, за яким до кінця цього року не сплачуватимуть штрафи особи, яка не встановили РРО за умови, що вони встановлять систему», — заявив спікер Руслан Стефанчук і додав, що проект закону запропонував голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Раніше Гетьманцев неодноразово заявляв, що «касові апарати» ФОПам не скасують, незважаючи на «мантри шахраїв», а також стверджував, що запропонував зменшити штрафи підприємцям, яких «зловить» податкова.

Фото ВРУ

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