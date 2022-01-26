«Чекають на різке похолодання»: опубліковано новий «план вторгнення» військ Путіна в Україну

Російські війська, що знаходяться поблизу українського кордону, можуть розпочати вторгнення вже найближчими днями. Мова йде про наступ на Київ з боку Білорусі. Новий план можливого нападу військ РФ на Україну опублікували британські ЗМІ, повідомляє «Сегодня».

На думку The Sun, Кремль чекає на похолодання, щоб танки могли по мерзлій землі почати швидкий наступ.

Британська розвідка повідомляє, що вздовж кордону України вишикувалися 127 тисяч солдатів, танки, артилерійські та ракетні батареї, бойові літаки та безпілотники.

За даними військових джерел, за останні дні до сусідньої з Україною Білорусі прибуло ще 30 ешелонів з військовими, на підході ще 200.



Путін сподівається на блискавичну перемогу, яка вплине на його рейтинг, що похитнувся через проблеми з економікою та коронавірусом.



На думку багатьох експертів, ескалація ситуації в Україні може статися орієнтовно у 20-х числах лютого, коли завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.



Ексклюзивний матеріал «Путін і сам не знає, чи нападе на Україну. Але постійні крики про це вбивають нашу економіку»: експерт про істеричні очікування війни читайте на сайті «ФАКТІВ».

278

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter