Під Радою знову збираються ФОПи: що вимагатимуть від депутатів

Після акції протесту, яку підприємці провели напередодні біля стін парламенту, у середу, 26 січня, ФОПи знову зібралися біля Верховної Ради.

Мітингувальники повідомляють, що власника сцени «змусили її демонтувати», а «звукомобіль заблокували».

ФОПи продовжують свої акції, вимагаючи ухвалення законопроекту, який передбачає відтермінування запровадження обов'язкового використання «касових апаратів» — РРО або ПРРО, що стало обов'язковим з 1 січня 2022 року.

Фото із акції протесту публікує «УНІАН» .

Тим часом у столичній поліці повідомили, що після вчорашньої акції, під час якої виникли сутички між мітингувальниками та правоохоронцями, проводяться слідчі дії у рамках трьох кримінальних проваджень.

«Події під українським парламентом кваліфіковані як хуліганство, загроза чи насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста. Внаслідок порушення громадського порядку до управління поліції доставили 63 учасники акції, 38 з яких є фізичними особами-підприємцями. Поліцейські встановили їхні анкети і відпустили. У ході розслідування діям цих осіб буде надана правова оцінка, а потім вони нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність», — заявили в поліції.

Нагадаємо, що на тлі протестів ФОП у Раді підготували законопроект про зменшення у 10 разів штрафів за невикористання РРО.

Фото — скріншот

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