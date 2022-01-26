Можливий напад Росії: експерт розповів, чи можуть українці залишитися без інтернету

Ескалація поблизу кордону України посилюється — Росія активно веде розвідку на Білгородщині, поблизу Харківщини розгорнуто новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ).

На запитання, чи будуть проблеми з комунікацією в Україні, якщо країна-агресор вирішить розпочати нове вторгнення, відповів «Сегодня» член правління Інтернет Асоціації України Костянтин Жакун.

За його словами, «одним махом» відключити Інтернет в Україні противнику не вдасться: «Інтернет-мережі в Україні децентралізовані. Це перевага. У нас не як у Казахстані чи Білорусі, де по одному великому оператору керують усім інтернетом в країні. Структура доступу в Україні стійкіша, ніж у Середній Азії».

Раніше командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявляв, що в Україні півмільйона людей пройшли війну і «готові рвати» супротивника, назвавши «датою, яка турбує» 20 лютого.

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Фото Pixabay

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