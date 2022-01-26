В Україні прогнозують зростання цін на м'ясо, хліб, масло та овочі: скільки будуть коштувати громадянам продукти першої необхідності

В Україні продовжується зростання цін на харчові продукти. Зокрема, за рік овочі борщового набору подорожчали вдвічі.

На думку експертів Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», така ситуація спостерігатиметься й надалі.

У першому кварталі 2022 року очікується подальше підвищення цін на овочі на 15−25% проти цін на початок 2022 року. Тепличні овочі можуть різко зрости в ціні так, що стануть недоступними для більшості українців.

Картопля, ціна на яку протягом останніх п'яти місяців залишалася практично стабільною, на початку весни подорожчає на 35%.

У першому півріччі 2022 року збережеться тенденція підвищення цін на основні види м'яса. Яловичина, свинина та м'ясо птиці збільшиться у ціні на 15−20%.

Знову подорожчає хліб та хлібобулочні вироби. Зростання ціни очікується у межах 10−25%. Подорожчання пояснюється збільшенням тарифів на енергоносії — найближчим часом частка вартості енергоресурсів у виробництві хлібобулочних виробів зросте з 5−7% до 15−20%.

За прогнозами експертів, очікується поступове збільшення відпускної ціни соняшникового насіння, що позначиться на зростанні ціни соняшникової олії. До серпня 2022 року олія може подорожчати у межах 20% - до 75 грн/л, зазначили вчені.

Нагадаємо, уряд запровадив державне регулювання роздрібних цін на деякі харчові продукти. На думку експертів, обмеження державою ринкових цін може призвести до того, що частина продуктів зникне з полиць магазинів.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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