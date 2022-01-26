«Кошевовичус 95»: Кошовий розсмішив вітанням Зеленського з днем народження

Президента України Володимира Зеленського, якому напередодні виповнилося 44 роки, привітав його друг та нинішній керівник «Кварталу» Євген Кошовий.

У сторіз у Instagram він виклав спільне із Зеленським фото, назвавши президента «старшим Братом», а також «сильним та стильним».

А за годину в сториз Кошового з'явилося вже зовсім інше привітання, з натяком: «Ой, скільки всього було, брат «кошевовичус»…

А дружина Володимира Зеленського, Олена, на своїй сторінці у соцмережах, вітаючи чоловіка, виклала архівне фото з офіційного прийому. На ньому Зеленський у чорному костюмі та з келихом у руках кудись дивиться. Олена Зеленська запевняє, що саме на неї.

Фото зі сторінки Євгена Кошового у соціальних мережах

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