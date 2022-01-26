28.56 / 28.88 32.16 / 32.63
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Кошевовичус 95»: Кошовий розсмішив вітанням Зеленського з днем народження

9:35 26 січня 2022
Зеленський та Кошовий

Президента України Володимира Зеленського, якому напередодні виповнилося 44 роки, привітав його друг та нинішній керівник «Кварталу» Євген Кошовий.

У сторіз у Instagram він виклав спільне із Зеленським фото, назвавши президента «старшим Братом», а також «сильним та стильним».

А за годину в сториз Кошового з'явилося вже зовсім інше привітання, з натяком: «Ой, скільки всього було, брат «кошевовичус»

А дружина Володимира Зеленського, Олена, на своїй сторінці у соцмережах, вітаючи чоловіка, виклала архівне фото з офіційного прийому. На ньому Зеленський у чорному костюмі та з келихом у руках кудись дивиться. Олена Зеленська запевняє, що саме на неї.

Фото зі сторінки Євгена Кошового у соціальних мережах

273

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Банановий десерт

Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

салат

Салат «Рожевий фламінго»: всього чотири інгредієнти, але дуже ніжний й тонкий смак

санкції

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.