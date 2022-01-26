COVID-ситуація стає більш напруженою: в Україні знову збільшилася кількість хворих на коронавірус

В Україні, де МОЗ прогнозує чергову хвилю коронавірусу вдвічі сильнішою, ніж восени минулого року, станом на ранок середи, 26 січня, підтвердили понад 24 тисячі нових випадків ковіду.

За даними МОЗ, серед 24 321 хворого — 2 809 дітей та 642 медпрацівника.

У лікарні потрапили 3 073 особи, одужали — 5 514 хворих. Для 141 українця захворювання стало летальним.

Дані МОЗ

Протягом вівторка, 25 січня, 81 736 громадян вакцинувалися проти COVID-19: першою дозою — 29 929 осіб, другою — 28 984 українця. Додаткову та бустерну дозу отримали 628 та 22 195 відповідно.

Дані МОЗ

У Львові, де місцева влада констатує високу захворюваність серед дітей, комунальників та водіїв громадського транспорту, з цього тижня посилили карантинні заходи.

З 27 січня «червона» карантинна зона, куди вже увійшла Івано-Франківщина, поповниться і Рівненщиною.

Фото Pixabay

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter