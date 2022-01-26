28.56 / 28.88 32.16 / 32.63
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

8:25 26 січня 2022
санкції

Після активних протестів підприємців, які вимагають скасувати обов'язкове застосування касових апаратів, народні депутати підготували законопроєкт щодо зменшення вдесятеро штрафів за невикористання РРО.

У документі пропонується тимчасово встановити перехідний період до 1 січня 2023 року, на час якого зменшити штрафи для бізнесу за невикористання РРО та ПРРО у 10 разів.

У 2022 році пропонується залишити чинними санкції за незастосування РРО, що діяли до цього:

- за перше порушення, пов'язане з невикористанням РРО/ПРРО — 10% вартості проданих товарів (робіт, послуг);

- за кожне наступне порушення — 50% вартості.

Документ спрямованій на зниження соціального напруження навколо фіскалізації. Автор проєкту вважає, що таке рішення допоможе підприємцям адаптуватись до нових вимог.

Нагадаємо, крім застосування касових апаратів, влада вирішила боротися з «зарплатними ФОПами». В Україні хочуть заборонити компаніям оформляти своїх працівників приватними підприємцями. Але при цьому підприємствам обіцяють зменшити податкове навантаження.

Фото: https://ua.depositphotos.com

1066

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Банановий десерт

Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

салат

Салат «Рожевий фламінго»: всього чотири інгредієнти, але дуже ніжний й тонкий смак

санкції

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.