Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

Після активних протестів підприємців, які вимагають скасувати обов'язкове застосування касових апаратів, народні депутати підготували законопроєкт щодо зменшення вдесятеро штрафів за невикористання РРО.

У документі пропонується тимчасово встановити перехідний період до 1 січня 2023 року, на час якого зменшити штрафи для бізнесу за невикористання РРО та ПРРО у 10 разів.

У 2022 році пропонується залишити чинними санкції за незастосування РРО, що діяли до цього:

- за перше порушення, пов'язане з невикористанням РРО/ПРРО — 10% вартості проданих товарів (робіт, послуг);

- за кожне наступне порушення — 50% вартості.

Документ спрямованій на зниження соціального напруження навколо фіскалізації. Автор проєкту вважає, що таке рішення допоможе підприємцям адаптуватись до нових вимог.

Нагадаємо, крім застосування касових апаратів, влада вирішила боротися з «зарплатними ФОПами». В Україні хочуть заборонити компаніям оформляти своїх працівників приватними підприємцями. Але при цьому підприємствам обіцяють зменшити податкове навантаження.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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