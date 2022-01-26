Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів
Після активних протестів підприємців, які вимагають скасувати обов'язкове застосування касових апаратів, народні депутати підготували законопроєкт щодо зменшення вдесятеро штрафів за невикористання РРО.
У документі пропонується тимчасово встановити перехідний період до 1 січня 2023 року, на час якого зменшити штрафи для бізнесу за невикористання РРО та ПРРО у 10 разів.
У 2022 році пропонується залишити чинними санкції за незастосування РРО, що діяли до цього:
- за перше порушення, пов'язане з невикористанням РРО/ПРРО — 10% вартості проданих товарів (робіт, послуг);
- за кожне наступне порушення — 50% вартості.
Документ спрямованій на зниження соціального напруження навколо фіскалізації. Автор проєкту вважає, що таке рішення допоможе підприємцям адаптуватись до нових вимог.
Нагадаємо, крім застосування касових апаратів, влада вирішила боротися з «зарплатними ФОПами». В Україні хочуть заборонити компаніям оформляти своїх працівників приватними підприємцями. Але при цьому підприємствам обіцяють зменшити податкове навантаження.
Фото: https://ua.depositphotos.com1066
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