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Окупанти поранили на Донбасі двох бійців ЗСУ, один — у тяжкому стані

18:55 25 січня 2022
ВСУ

На Донбасі бойовики не припиняють обстріли українських позицій. У вівторок, 25 січня, озброєні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу двоє бійців ЗСУ отримали поранення, повідомили у штабі ООС.

«В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого — тяжкий», — йдеться у повідомленні.

Під вогонь окупантів потрапили опорні пункти ЗСУ у районі Авдіївки, Мар'їнки, Пищевика, Широкиного. Окупанти стріляли з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Поблизу Пищевика бойовики пустили в дію безпілотник, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь й змусили противника припинити обстріл.

Нагадаємо, два тижні тому у зоні проведення ООС загинули двоє бійців ЗСУ — військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання.

Про те, що очікує Україну у найближчій перспективі, чи вдасться зупинити новий напад Кремля, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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