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Мобільний зв'язок за паспортом: у Раді розблокували підписання важливого закону

16:42 25 січня 2022
люди

У Верховній Раді розблокували підписання закону про Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, передає «Укрінформ».

Рішення підтримали 239 народних депутатів.

В документ внесли поправку — він набуде чинності не з 1 січня, а з наступного дня за днем ​​його опублікування.

Восени минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким передбачено створення нового регулятора. Він відповідатиме за якість зв'язку та інтернету в країні. Зокрема, буде визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв'язку та забезпечувати надання таких послуг, здійснювати державний контроль за діяльністю операторів/провайдерів та постачальників поштових послуг, займатися позасудовим урегулюванням спорів між споживачами та операторами/провайдерами, моніторити якість електронних комунікаційних послуг.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася новина про те, що в Україні розробляється законопроєкт про прив'язку SIM-карт до паспортів їхніх власників. У Комітеті Верховної Ради з питань цифрової трансформації уточнили, що такої норми немає ні в чинному законодавстві, ні в одному з запропонованих законопроєктів.
Українці можуть добровільно прив'язати свій мобільний номер до паспорта, якщо захочуть убезпечити себе.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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