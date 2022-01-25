Чекаємо на вал фальшивок: Рада провалила законопроект про посилення покарання за підробку COVID-сертифікатів

Верховна Рада України, яка збільшила ліміти на посилки із зарубіжних інтернет-магазинів, не стала затверджувати зміни до Кримінального кодексу щодо покарання за підробку сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу та інших особливо небезпечних інфекційних захворювань.

Як повідомляють в інформаційному управлінні парламенту, за проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів щодо проведення профілактичних щеплень» проголосували лише 192 народні депутати, проти — 6 парламентарів, утрималися — 84 і не голосували 36 народних обранців.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначалося, що КК України пропонується доповнити статтею, якою встановлювалася б відповідальність за використання людиною підроблених документів про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до двох років.

А медиків, які вносили явно неправдиві відомості до медичної документації, пропонувалося штрафувати від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавляти волі на термін до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

За продаж підроблених сертифікатів пропонували карати штрафом (від 85 тисяч до 170 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк до трьох років.

Також народним депутатам України не вистачило голосів для внесення до порядку денного президентських законопроектів про подвійне громадянство та економічний паспорт українця.

Фото ВРУ

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