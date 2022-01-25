Підготовка до вторгнення триває: Росія розгорнула за 80 км від Харкова батальйон радіоелектронної боротьби

Поблизу Харківської області, яку Росія свого часу безуспішно намагалася перетворити на так звану «ХНР» (Харківську народну республіку), російські війська розгорнули новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як повідомляє Telegraf, Російська Федерація також посилила розвідку у Білгородській області.

Як видно на карті, Білгородський район межує не лише з Харківською, а також із Сумською областю.

А між Білгородом та Харковом відстань становить всього лише близько 80 км.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський розповів американському виданню The Washington Post про можливу окупацію Харкова, на що мер міста Ігор Терехов заявив, що місто готове дати відсіч загарбнику.

Також сьогодні Рада ухвалила звернення до міжнародних організацій, вказавши, що військовий шантаж з боку Росії є неприйнятним.

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