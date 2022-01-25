Акція ФОП під Радою: протестувальники намагалися прорватися до будівлі парламенту

У центрі Києва продовжується акція протесту підприємців SaveФОП. Протестувальники намагаються прорватися до будівлі парламенту.

Усі входи та виходи у парламенті закриті на замок охороною, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Правоохоронцям вдалося відтіснити ФОПів від стін парламенту, але сутички продовжуються.

Вранці 25 січня у Києві було заблоковано весь урядовий портал через акцію ФОП, які вимагають зберегти спрощену систему оподаткування, скасувати обов'язкове застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями.

Нагадаємо, що раніше підприємці вже виходили на акцію протесту проти обов'язкового використання РРО або ПРРО.

Фото https://www.rbc.ua/

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