За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не обов’язковий, розповів Данило Гетманцев

З 1 січня 2022 року набув чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стало обов'язковим для ФОП, що проводять розрахункові операції. І це попри численні протести підприємців, які противились запровадженню цієї норми. Попри весь спротив, система запрацювала. Хоч і не без складнощів. Паралельно з фіскалізацією в Україні триває податкова амністія, що дає можливість легалізувати активи, отримані до 1 січня 2021 року. Таких одночасних системних заходів, спрямованих на протидію тіньовій економіці, українська влада не проводила ніколи. Стоїть за ними Данило Гетманцев, який взяв на себе весь негатив критики заради потрібних країні реформ. На яку суму українці вже задекларували активів у рамках податкової амністії, чи повинні селяни встановлювати реєстратори розрахункових операцій (РРО), продаючи вирощене на городі, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Жодних додаткових обліків, якщо не говорити про електроніку, ліки та ювелірку, не вимагається»

— Данило Олександровичу, поясніть, будь ласка, хто саме з ФОП має з 1 січня 2022 року встановити РРО?

— Ця норма закону стосується всіх ФОП на єдиному податку, крім платників першої групи. Не поширюється вона на тих, хто здійснює діяльність в селах, якщо вона не стосується продажу підакцизних товарів. А також підприємців, які надають послуги віддалено, через мережу Інтернет. Всі інші повинні мати реєстратори розрахункових операцій.

— Говорячи про діяльність ФОП в селах, не можу не згадати селян, які привозять свій врожай в міста, де його й продають.

— Якщо людина виробила продукти харчування на своїй земельній ділянці, то вона не повинна застосовувати РРО. Вона взагалі не є підприємцем. Так було завжди й так буде.

— А ті, хто купує продукти на гуртовому базарі та продає їх з ятки, все ж мають встановлювати РРО?

— Якщо вони є ФОП першої групи та торгують на базарі, — ні, якщо вони є ФОП другої та третьої груп, — так. Перша група від другої відрізняється обсягом продажу, наявністю чи відсутністю найманих осіб та видами діяльності. Перша група не передбачає можливості наймати людей на роботу. Якщо наймані особи є, то це вже друга група та наявність РРО — обов'язкова!

— Водночас є так звана ризикована група товарів, для продажу якої необхідний РРО. Що це за товари?

— До цієї групи належить продаж ювелірних виробів, електроніки, ліків. Специфіка полягає в тому, що підприємці, які реалізують такий асортимент, повинні вести облік і мати первинний документ на його оприбуткування. Всі інші групи не зобов'язані вести облік товарів. Це єдина відмінність.

— Раніше від противників запровадження цієї норми чула закиди, мовляв, доведеться наймати бухгалтера, який всі наявні товарні позиції вноситиме в систему. Проте це ж додаткові витрати для підприємців?

— Це маячня. Вже 220 тисяч ФОП встановили 300 тисяч РРО. За нашими підрахунками, є приблизно 300 тисяч торговців, яким це необхідно зробити. Динаміка свідчить про те, що до кінця січня вони всі встановлять РРО, який може бути стаціонарним або програмним (встановлений на телефон, комп'ютер чи POS-термінал). Це зробити дуже просто та зручно. Жодних додаткових обліків, якщо не говорити про електроніку, ліки та ювелірку, не вимагається. Також не потрібне жодне попереднє програмування товарів (крім підакцизної продукції). Ми зробили все, аби ця процедура була максимально простою для фізичних осіб — підприємців. У країні діють організовані злочинні групи, є шахраї, які намагалися відтермінувати введення касових апаратів. Вони збурювали людей, розповідали казки, відверто брехали. Ми цей етап пройшли, система працює. Вже очевидні позитивні результати. Мені здається, що проведення фіскалізації вже є успішним.

— Проте на початку року все ж були проблеми з РРО.

— Тоді дуже велика кількість підприємців одночасно почала реєструвати РРО. Були дні на початку року, коли відбувалося по 11 тисяч нових реєстрацій. Тобто проблеми були через велике навантаження. Сьогодні вже все працює нормально, без збоїв. Я хочу звернути вашу увагу, що йдеться лише про програмні РРО, для яких спеціально на цей випадок ми передбачили в законі можливість працювати офлайн протягом 36 годин. Тобто працювати без зв’язку взагалі.

Навіть якщо стаються збої у провайдера або в підприємця нема Інтернету, що скоріше може трапитися, бо у провайдерів збої бувають не так часто, то ФОП може 36 годин працювати офлайн, бити чеки. Водночас, коли він під’єднається знову до свого провайдера або до сервера податкової напряму, ці чеки будуть автоматично відвантажені на сервер ДПС. Ми навіть це передбачили.

Також, хочу наголосити: жодних санкцій чи штрафів для підприємців, які, скажімо, постраждали від збоїв у роботі декількох провайдерів на свята, не буде.

— Ви сказали, що проведення фіскалізації вже є успішним. Про які позитивні результати цієї системи йдеться?

— Якщо порівняти один день січня 2021 року з аналогічним днем 2022 року, то минулоріч у нас було видано 900 тис. чеків, а нині — 5,5 млн. Тобто майже на 600% більше. У нас навіть в січні — місяці, що не є показовим, збільшуються надходження від ПДВ. Кількість, виданих ФОП чеків збільшується щодня, і це класно! Тож підприємці почали видавати споживачам чеки. Ця система запроваджувалась не для того, щоб ускладнити комусь життя. Вона для кожного з 40 млн наших споживачів, аби вони були захищені, а їхнє право повернути гроші чи товар, відремонтувати неякісний виріб забезпечене державою. Тобто щоб ці права були гідно забезпечені на рівні держави та державою. Це перше завдання.

Друге. Закон має бути один для всіх. Ми повинні зробити «білу», прозору економіку, а не створювати безмежні можливості для ухилення від оподаткування для великого бізнесу, який вдає з себе ФОП, рівно як и для реалізації контрабанди без документів або шахрайств з ПДВ. Бізнес повинен мати рівні, чесні умови роботи.

Третє. Ми, безперечно, маємо зламати систему, за якої декілька сотень сімей контрабандистів, ділків, конвертаторів збагачуються за рахунок вчителів, медиків, військових, пенсіонерів та тих самих ФОП, перерозподіляючи народні гроші не в бюджет, а до себе в кишені, умисно тримаючи економіку держави в тіні.

«50% економіки України перебуває в тіні»

— Нещодавно ви говорили, що запропонували ВРУ відкласти до 1 лютого штрафи для ФОП за незастосування касових апаратів. До слова, сума штрафу за порушення застосування РРО залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша — 100% від суми чека, друга та наступні — 150% від суми чека. Чому вирішили відкласти штрафні санкції саме на такий період?

— Уточню. Я запропонував тим, хто встановить РРО до 1 лютого 2022 року, надалі зменшити штрафи на весь 2022 рік. Водночас встановити РРО потрібно. Якщо підприємець цього не зробив, він відповідатиме в повному обсязі. Це досить великі штрафи, про які ви вже сказали.

Такий період часу потрібен задля адаптації. Адже ті шахраї, про яких я казав вище, переконували людей, що система буде відкладена, її запровадження перенесуть тощо. Вони брехали людям, але ще у 2019 році ми ухвалили політичне рішення про обов'язкове запровадження РРО для підприємців, щоб убезпечити наших громадян. І це рішення сприйняли з величезною підтримкою. Однак деякі ФОП просто вірили цій брехні, очікуючи до останнього. Вони ринулися реєструвати РРО в останні дні січня. Зараз також триває масова реєстрація. Безперечно, передбаченого адаптаційного періоду, що тривав 2 роки, їм не вистачило. Відверто кажучи, вони його пропустили. Це їхня провина, але зважаючи на той факт, що людей ошукали шахраї, я й виніс таку пропозицію. Проте рішення ще не ухвалене.

— Сьогодні штрафують ФОП? Адже наразі ця норма чинна.

— Поки не було жодного штрафу. Згодом безперечно штрафуватимуть.

— Який зиск планує отримати держава від запровадження обов'язкового використання касових апаратів ФОП?

— Ми говоримо про системну проблему, яка наскрізь пронизала економічні відносини. 50% економіки України перебуває в тіні. Це ж питання не тільки й не стільки бюджету, а рівних умов господарювання для всіх. А також безпеки споживачів й цивілізованої економіки як такої. Ми не можемо сказати, що після запровадження РРО 50% економіки одразу вийде з тіні. Проте це один з важливих кроків, спрямованих на нормальну цивілізовану економіку. Сюди ж відноситься й антиофшорний закон, який вперше за всю історію запрацював з 2022 року, і фінансовий моніторинг, який вже запрацював на повну, припинення «скруток» в державі, припинення нелегального грального бізнесу, видобутку бурштину, активна протидія нелегальному ринку пального та алкоголю, земельна реформа, антиолігархічні закони, реформа небанківського фінансового ринку. Ліквідували злочинну податкову міліцію та багато чого іншого.

— А якщо протести ФОП продовжаться?

— Дивіться, дискусії з приводу того, чи запроваджувати систему чи ні, не існує, її нема, рішення прийняте, і переважна більшість підприємців його підтримала. Є політичні сили в суспільстві, які намагаються розхитати й без того складну ситуацію в країни на тлі ймовірної військової агресії, використовуючи будь-які приводи — від підтримки антиваксів до відміни РРО — це відверті вороги України, у них немає нічого святого. Є тіньовики, які намагаються зберегти свій «бізнес» на крадіжці податків та готові фінансувати протести. Але це їм не вдасться. Влада не зійде зі шляху реформ, які здійснюються на користь всього суспільства.

У продовженні інтерв'ю, яке вийде незабаром, йтиметься про те, коли та наскільки активно банки блокують картки своїх клієнтів та кому передають цю інформацію.

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