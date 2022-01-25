Військовий шантаж з боку Росії неприйнятний: Рада ухвалила звернення

На тлі інформації про можливий початок Росії масштабних бойових дій (військові називають 20 лютого 2022 «датою, яка турбує») Верховна Рада затвердила текст звернення до міжнародних організацій.

Йдеться про постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу щодо України з боку РФ, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Фото ВРУ

У документі, зокрема, зазначається, що український парламент визнав вимоги РФ щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, висунуті міжнародним партнерам, порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН та інших міжнародно-правових актів.

Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство засудити дії РФ, сприяти деескалації ситуації, відведенню російських військ від кордонів України, а також повній відмові Росії від її агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу.

Також у документі нардепи просять сприяння у зміцненні обороноздатності України, розвитку її Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО, а також підтримки прагнень України до визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО.

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Фото зі сторінки ВРУ у соціальних мережах

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