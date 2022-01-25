Рада не включила до порядку денного президентські законопроекти про економічний паспорт та подвійне громадянство

Резонансні законопроекти президента про подвійне громадянство та економічний паспорт українця зависли у Верховній Раді. Депутати навіть не захотіли ставити документи до порядку денного. Примітно, що рідна фракція Володимира Зеленського не підтримала його і дала лише 180 голосів за необхідних 226.

Провалом закінчилася і спроба усунути з посади омбудсмена Людмилу Денісову. За це проголосували лише 202 нардепи за необхідних 226.

Депутат Ярослав Железняк припускає, що слабка активність депутатів на засіданні 25 січня пояснюється просто: у залі реально дуже мало парламентаріїв для результативного голосування. Після найдовших канікул в історії Ради (38 днів) на робочому місці з'явився лише 181 депутат.

Нагадаємо, 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський пообіцяв українцям закон про економічний паспорт та розподіл доходів від надр між усіма дітьми, що народилися після 2019 року. Перші виплати обіцяли розпочати після 2037 року, але для цього Раді потрібно ухвалити базовий закон і внести поправки до чотирьох кодексів, тобто процедура обіцяє бути складною та тривалою.

Закон про подвійне громадянство від президента припускав, що українська діаспора у США, Канаді, Євросоюзі зможе отримати українські паспорти.

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