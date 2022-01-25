У Києві стались сутички на акції протесту: є затримані

У Києві під будівлею Верховної Ради України продовжується акція протесту ФОПів, під час якої виникли сутички.

Як повідомляють у поліції Києва, на двох учасників масової акції склали адмінпротоколи за порушення правопорядку — вони «провокували конфлікт у натовпі та не реагували на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії».

«Під час проведення заходів двоє учасників провокували конфлікт у натовпі, вели себе агресивно, не реагували на законні вимоги правоохоронців припинити протиправні дії та чинили опір поліцейським», — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що за таке правопорушення передбачено штраф (від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або громадські роботи терміном від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи терміном від одного до двох місяців за вирахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

У центрі Києва у зв'язку з акціями обмежено рух транспорту на:

вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулка);

вулиці Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);

вулиці Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).

Нагадаємо, що підприємці, які, зокрема, хочуть домогтися відтермінування обов'язкового використання РРО чи ПРРО, збиралися під парламентом й кількома днями раніше. Тоді також не обійшлося без сутичок із правоохоронцями. Того дня нардепи навіть не змогли внести це питання до порядку денного.

Фото поліції Києва

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