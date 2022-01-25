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Україна

Першому заступнику голови КМДА Поворознику вручили підозру: що відомо

11:51 25 січня 2022
Поворознику повідомили про підозру

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник отримав повідомлення про підозру у справі щодо «позбавлення Ради безпеки земельної ділянки» біля столичної станції метро «Сирець».

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. За його словами, у 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро. Покинуту територію упорядкували, вивезли сміття і створили там сквер.

«Але РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і продовжує тиснути на столичну владу», — пише столичний міський голова у соціальних мережах.

Він нагадав, що у 2009 році ця територія була передана апарату РНБО України у постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.

«Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням, будівництво не було розпочато. На земельній ділянці утворилося стихійне звалище», — додав мер Києва.

Нагадаємо, що восени минулого року підозру отримав колишній керівник Міненерго Володимир Демчишин. Йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У такому самому кримінальному провадженні фігурує і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Фото зі сторінки Віталія Кличка у соціальних мережах

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