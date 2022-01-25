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Україна

До «червоної» зони з 27 січня переходить ще одна область: рішення держкомісії

11:20 25 січня 2022
карантин

В Україні розширилася «червона» карантинна зона. За Івано-Франківськом до «червоних» регіонів з 27 січня перейдуть Рівне та область. Таке рішення ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рівненська область перейде до «червоної» карантинної зони, оскільки паралельно з високою захворюваністю COVID-19 пішли на зростання інші важливі показники: число та динаміка госпіталізації, завантаження лікарень.

Обмеження «червоної» зони стосуються кафе, барів, ресторанів, ТРЦ, ринків, спортзалів, кінотеатрів. Щоб заклади могли продовжувати роботу, всім працівникам та відвідувачам необхідно мати один із документів:

  • зелений COVID-сертифікат (про два щеплення);
  • негативний ПЛР-тест чи тест на антиген;
  • сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, ще одним кандидатом на потрапляння в «червону» зону є Чернівецька область.

Фото pixabay.com

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