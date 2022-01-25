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З днем ангела Тетяни: найкращі привітання, смс та листівки

10:57 25 січня 2022
Тетяна

25 січня свій День ангела відзначають Тетяни. Популярне ще двадцять-тридцять років тому ім'я зараз випало з десятки найпоширеніших. Але, як свідчить статистика Мін'юсту, навіть зараз дівчинку, що народилася в 20-х числах січня з великою ймовірністю назвуть на честь Татіани Римської, відомої цілительки, благодійниці та вірної послідовниці християнського вчення.

Привітати знайомих Тань, Тетян та Тетянок можна гарною листівкою та вітанням у віршах.

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.
Думки твої хай будуть чистіші від сльози,
Щоби в житті не було ні шторму, ні грози!

З днем ангела Тетяну привітаю
І щастя щиро красуні побажаю,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.

З днем Тетяни привітаю
Таню мою милу.
Хай свята тобі дарує
Білосніжні крила.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні граму бід, ні крапельки страждань.


Про інших іменинників січня читайте у церковному календарі на 2022 рік

Фото bonnycards.ru, memax. club, pruvitannja.com.ua

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