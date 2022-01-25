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Зеленському — 44: прессекретар запевняє, що святкування не буде

9:10 25 січня 2022
Зеленському – 44: прессекретар запевняє, що святкування не буде

Президент України Володимир Зеленський, якому у вівторок, 25 січня, виповнюється 44 роки, не святкуватиме день народження.

Як стверджує його прессекретар Сергій Нікіфоров, Зеленський проведе цей день на роботі.

«Своїх друзів та колег він попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а перевести їх на добрі справи», — пише Никифоров на своїй сторінці у соцмережах і публікує рахунки кількох дитячих будинків та лікарень.

Тим часом «Українська правда» нагадує, що роком раніше Володимир Зеленський святкував день народження, незважаючи на карантинні обмеження: 29 січня він влаштував вечірку у київській квартирі співвласника студії «Квартал-95» Тимура Міндіча, який також є бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

А у перший рік президентства, у січні 2020 року, Зеленського вітали з днем народження в Офісі президента усі члени уряду, керівники парламенту та фракції «Слуга народу». Першим тостом говорив тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

25 січня 2021 року президент викладав у мережу фото зі спортзалу, прокоментувавши його так: «7 ранку на годиннику, 43 за паспортом, 30 — у душі». На даний момент подібних фото- чи відео на сторінці Володимира Зеленського в Instagram немає.

Фото зі сторінки Сергія Никифорова в соціальних мережах

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