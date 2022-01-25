28.55 / 28.85 31.68 / 32.35
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Нові карантинні обмеження почали діяти у Львові

8:10 25 січня 2022
Львів

У Львові через стрімке поширення коронавірусу перевели місто на посилений карантин. Швидкість поширення захворювання — найвища за два роки епідемії, регіон вийшов на перше місце за кількістю інфікованих. У мерії кажуть, що дуже багато хворих серед дітей, інфікуються працівники комунальних служб, водії громадського транспорту.

Таким чином, на даний момент у Львові:

  • масові заходи можуть проводитися, якщо організатори та учасники двічі вакциновані або мають негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години), а зал заповнений не більше ніж на 60%;
  • ТРЦ, магазини, ринки, салони краси можуть працювати, тільки якщо персонал двічі вакцинований або отримав негативний ПЛР-тест, а зал заповнений не більше, ніж на 60%;
  • учні 5−11 класів переведені на дистанційне навчання на два тижні;
  • молодша школа (1−4 класи) може перейти в онлайн за рішенням керівництва навчального закладу;
  • позашкільні активності для дітей переносяться в онлайн;
  • у маршрутках та трамваях перевірятимуть наявність у водіїв та пасажирів масок, створено спеціальні інспекційні групи;
  • особистий прийом громадян у мерії скасовується та переноситься в онлайн.

Нагадаємо, з 24 січня карантин посилили в Івано-Франківській області та на Закарпатті.

Фото pixabay.com

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Члени королівської сім&#39;ї

Принц Чарльз запросив принца Гаррі та Меган Маркл до себе в гості — заради своєї дружини Камілли та онуки Лілібет

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.