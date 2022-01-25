Нові карантинні обмеження почали діяти у Львові

У Львові через стрімке поширення коронавірусу перевели місто на посилений карантин. Швидкість поширення захворювання — найвища за два роки епідемії, регіон вийшов на перше місце за кількістю інфікованих. У мерії кажуть, що дуже багато хворих серед дітей, інфікуються працівники комунальних служб, водії громадського транспорту.

Таким чином, на даний момент у Львові:

масові заходи можуть проводитися, якщо організатори та учасники двічі вакциновані або мають негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години), а зал заповнений не більше ніж на 60% ;

(дійсний 72 години), а зал заповнений не більше ніж ; ТРЦ, магазини, ринки, салони краси можуть працювати, тільки якщо персонал двічі вакцинований або отримав негативний ПЛР-тест, а зал заповнений не більше, ніж на 60%;

учні 5−11 класів переведені на дистанційне навчання на два тижні;

молодша школа (1−4 класи) може перейти в онлайн за рішенням керівництва навчального закладу;

позашкільні активності для дітей переносяться в онлайн;

у маршрутках та трамваях перевірятимуть наявність у водіїв та пасажирів масок, створено спеціальні інспекційні групи;

особистий прийом громадян у мерії скасовується та переноситься в онлайн.

Нагадаємо, з 24 січня карантин посилили в Івано-Франківській області та на Закарпатті.

Фото pixabay.com

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter