Нові карантинні обмеження почали діяти у Львові
У Львові через стрімке поширення коронавірусу перевели місто на посилений карантин. Швидкість поширення захворювання — найвища за два роки епідемії, регіон вийшов на перше місце за кількістю інфікованих. У мерії кажуть, що дуже багато хворих серед дітей, інфікуються працівники комунальних служб, водії громадського транспорту.
Таким чином, на даний момент у Львові:
- масові заходи можуть проводитися, якщо організатори та учасники двічі вакциновані або мають негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години), а зал заповнений не більше ніж на 60%;
- ТРЦ, магазини, ринки, салони краси можуть працювати, тільки якщо персонал двічі вакцинований або отримав негативний ПЛР-тест, а зал заповнений не більше, ніж на 60%;
- учні 5−11 класів переведені на дистанційне навчання на два тижні;
- молодша школа (1−4 класи) може перейти в онлайн за рішенням керівництва навчального закладу;
- позашкільні активності для дітей переносяться в онлайн;
- у маршрутках та трамваях перевірятимуть наявність у водіїв та пасажирів масок, створено спеціальні інспекційні групи;
- особистий прийом громадян у мерії скасовується та переноситься в онлайн.
Нагадаємо, з 24 січня карантин посилили в Івано-Франківській області та на Закарпатті.
Фото pixabay.com71
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter