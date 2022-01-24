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Деякі українці зможуть витратити тисячу за вакцинацію на оплату комуналки: названо умову

22:16 24 січня 2022
Деякі українці зможуть витратити тисячу за вакцинацію на оплату комуналки: названо умову

В Україні планують розширити список послуг, які зможуть отримати українці у рамках програми «Підтримка». Як заявив у спеціальному зверненні президент Володимир Зеленський, українці віком від 60 років зможуть не лише придбати необхідні їм ліки, а й оплатити комунальні послуги.

«Ми додатково розширюємо програму для людей похилого віку. Вони матимуть можливість використовувати ці гроші на оплату комунальних послуг», — заявив Зеленський.

Зазначимо, що в уряді розглядають можливість випуску для пенсіонерів спеціальних (не віртуальних) платіжних карток, на які зараховуватимуть премії за вакцинацію.

Нагадаємо, що досі українці найчастіше витрачали «ковідну тисячу» на книги (35%), кіно (30%), а також квитки на транспорт (13%).

Раніше Зеленський пообіцяв виплату додаткових 500 гривень за проходження бустерної вакцинації .

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