Вакциновані бустерною дозою українці отримають ще 500 гривень: що відомо
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, вакциновані третьою (бустерною) дозою, отримають додатково 500 грн у рамках програми є Підтримка .
«У рамках програми буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримають третю дозу щеплення», — сказав Зеленський.
Він також нагадав, що з 24 січня пенсіонери зможуть купувати коштом програми лікарські препарати, а незабаром їм можуть дозволити витратити віртуальні гроші також на оплату комунальних послуг.
Нагадаємо, на початку 2022 року в Україні дозволили бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх громадян віком від 18 років.170
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter