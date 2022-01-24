Вакциновані бустерною дозою українці отримають ще 500 гривень: що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, вакциновані третьою (бустерною) дозою, отримають додатково 500 грн у рамках програми є Підтримка .

«У рамках програми буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримають третю дозу щеплення», — сказав Зеленський.

Він також нагадав, що з 24 січня пенсіонери зможуть купувати коштом програми лікарські препарати, а незабаром їм можуть дозволити витратити віртуальні гроші також на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, на початку 2022 року в Україні дозволили бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх громадян віком від 18 років.

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