Що буде з тарифами на газ та світло: Шмигаль повідомив про ситуацію до кінця опалювального сезону

В уряді запевняють у незмінності попередніх обіцянок щодо незмінності тарифів на електроенергію, газ та інші комунальні послуги як мінімум до кінця опалювального сезону. Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними. Уряд виконав усі свої зобов'язання перед місцевою владою щодо і передачі коштів, і передачі податків до бюджетів. Це дозволяє стверджувати, що тарифи на тепло та гарячу воду органами місцевого самоврядування також не підвищуватимуться. кінця опалювального сезону», — заявив Шмигаль.

У свою чергу заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на брифінгу за підсумками засідання РНБО назвав ситуацію в енергетиці спокійною та контрольованою.

«Вугілля скоро припливе морем, позаштатних ситуацій у країні немає», — сказав він.

Нагадаємо, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», провідний експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів «ФАКТАМ» про причини газової кризи у світі та дефіцит енергетичного вугілля в Україні.

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