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На тлі загрози вторгнення Росії: перші подробиці засідання РНБО

19:44 24 січня 2022
Загроза вторгнення Росії: перші подробиці засідання РНБО

В Офісі президента завершилося позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов, було заслухано доповіді голови розвідки Кирила Буданова, міністра оборони Олексія Резнікова, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, голову СБУ Івана Баканова та голову МВС Дениса Монастирського.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про ситуацію в українській економіці, а міністр енергетики Герман Галущенко — про ситуацію в енергетиці.

Також було заслухано доповідь про розслідування кібератаки на державні органи, що сталася 14 січня 2022 року.

Водночас секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що ситуація в Україні та навколо неї зрозуміла та контрольована, і приводів для паніки немає, а Збройні Сили готові дати відсіч агресору, як це роблять з 2014 року.

Нагадаємо, відразу після засідання РНБО на позачергове засідання зберуться і члени Кабінету Міністрів.

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