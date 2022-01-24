На Закарпатті знову закривають школи

Після Івано-Франківщини посилити карантинні обмеження вирішила і влада сусідньої Закарпатської області — там регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій рекомендувала перевести школи на дистанційне навчання.

Ситуацію назвали загрозливою, адже лише за останній тиждень кількість нових випадків захворювання у регіоні зросла на 87%, а завантаженість місць у стаціонарі для лікування дітей перевищила 55%.

«Найголовніше — хворіють наші діти. В останні сім днів у 4 рази більше фіксують випадків інфікування COVID-19 серед молодшого населення», — констатував голова обласної адміністрації Віктор Микита.

Він зазначив, що рівень вакцинації дітей у регіоні занадто низький — 0,6% серед дітей 12−15 років та 5% - 16−17 років відповідно.

Нагадаємо, у регіоні зафіксовано і спалах поліомієліту серед дітей — госпіталізовано дворічного хлопчика, батьки якого виступили проти його вакцинації.

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