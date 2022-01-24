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Україна

Кабмін збереться на позачергове засідання, — ЗМІ

18:52 24 січня 2022
Кабмін збереться на позачергове засідання,&nbsp;— ЗМІ

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про позачергове засідання, яке розпочнеться о 19:00 24 січня. Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Порядок денний засідання воно, проте, не озвучило.

Нагадаємо, наразі в Офісі президента відбувається засідання Ради національної безпеки та оборони України, присвячене у т.ч. забезпечення національної безпеки на фоні загрози збройної російській агресії.

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