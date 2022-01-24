Додаткова сесія ЗНО-2022: стали відомі дати проведення та оголошення результатів
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 відбудеться з 23 червня по 13 липня. Інформація про це розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Для участі у додатковій сесії потрібна реєстрація, яка триватиме 5−17 травня.
Читайте також: Топ-10 найкращих шкіл України та Києва за підсумками ЗНО
Графік проведення додаткової сесії:
- 23 червня — фізика;
- 24 червня — хімія;
- 30 червня — українська мова;
- 30 червня — українська мова та література;
- 4 липня — математика;
- 4 липня — математика (завдання рівня стандарту);
- 5 липня — географія;
- 6 липня — англійська мова;
- 7 липня — історія України;
- 8 липня — біологія;
- 11 липня — німецька мова;
- 12 липня — французька мова;
- 13 липня — іспанська мова.
Результати додаткової сесії буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня.
Нагадаємо, у березні абітурієнти можуть взяти участь у пробній сесії ЗНО .75
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter