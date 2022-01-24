Перевезення за спецперепустками: у Києві пояснили, як працюватиме громадський транспорт у разі локдауну

У разі введення нового локдауну в столиці метрополітен не закриватимуть, але громадський транспорт переведуть у режим спеціальних перевезень і користуватися ним можна буде лише за наявності спецперепусток.

Про це в ефірі «України 24» повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Я абсолютно переконаний, що ми не закриватимемо метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово», — сказав він.

При цьому представник міської влади висловив сподівання, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці — нині він становить понад 70%.

Нагадаємо, використання спецперепусток на транспорт у Києві затвердили ще на початку січня.

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