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Чому недобросовісні фермери загрожують існуванню аграрних розписок: розслідування ЗМІ

18:19 24 січня 2022
Поле кукурудзи

Недобросовісні українські виробники шукають будь-які можливості уникнути відповідальності за аграрними розписками. В тому числі користуючись пунктом про форс-мажорні обставини, компанії просто купують собі фальшиві довідки про втрату врожаю. Про це йдеться в матеріалі «Аграрні розписки: як міжнародні інвестори зазнали збитків на 25 мільйонів» інтернет-видання «Цензор.Нет».

Як пише «Цензор.Нет», «навіть побіжне ознайомлення з реєстром судових рішень вказує, що аграрні розписки оскаржуються сторонами постійно. А перелік справ становить понад 300 сторінок».

Як приклад видання розслідує історію вінницького фермера, який протягом 2021 року через суди спромігся скасувати агарні розписки та нанести шкоду міжнародній компанії «Адама Україна» в розмірі 25 млн гривень. За як пише «Цензор.Нет» з посиланням на «Адама Україна», у 2020 році компанія поставила вінницькій ФГ «Україна» засоби захисту рослин та паралельно уклала з нею договори на постачання 8 800 тон кукурудзи за фіксованою ціною.

«Але на момент поставок ціна на кукурудзу помітно зросла й фермер почав відмовлятися поставляти товар», — розповіли в компанії й додали, що ФГ «Україна» замість поставити товар у визначений документами термін нібито стала розповідати, що через погані погодні умови втратила частину врожаю.

«В результаті міжнародна компанія зазнала понад 25 мільйонів збитків, не отримала кукурудзу та їй не повернули навіть 17 мільйонів передоплати», — йдеться в розслідуванні «Цензор.Нет». За словами розслідувачів, якщо недобросовісні фермери зможуть нівелювати цей інструмент через недобросовісні суди, згаданий ефективний механізм буде швидко нівельований та стане нецікавим кредиторам, а міжнародні компанії отримають 141 привід обійти десятою дорогою Україну та її інвестиційних няньок.

«Це вдарить по адекватних та доброчесних фермерах й закриє їм доступ до фінансових інструментів — а значить, негативно вплине на розвиток середнього та малого аграрного бізнесу», — резюмується в матеріалі й додається, що аграрна розписка як альтернативний інструмент залучення коштів може стати нецікавою для кредиторів.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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