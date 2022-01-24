Поліцейські-«фантоми» патрулюватимуть дороги в Україні: що це означає

З вівторка, 25 січня, контроль за дотриманням правил дорожнього руху на дорогах почнуть автомобілі Патрульної поліції, які візуально не відрізняються від інших автомобілів-учасників дорожнього руху.

Як повідомляють у МВС, «фантоми» — пересувні комплекси фіксації швидкості транспортних засобів під час руху, які можуть фіксувати до 50 цілей, що рухаються, одночасно.

Фото МВС

Дані про порушення відправляються до системи автоматичної фіксації, після чого автоматично формується ухвала про адміністративне правопорушення. Уповноважений поліцейський, проаналізувавши отримані матеріали, виносить адміністративну ухвалу з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

У МВС стверджує, що у цьому процесі виключається «людський фактор» — таку ухвалу неможливо підробити.

На таких автомобілях пересуватимуться поліцейські у форменому одязі та зі службовими посвідченнями.

«Фантоми» мають право зупиняти автомобілі порушників. Але це не стосуватиметься небезпечних порушень правил дорожнього руху, які помічатимуть інспектори під час патрулювання. Наприклад, проїзд на заборонений сигнал світлофора або перетин подвійної суцільної смуги руху, коли це могло призвести до істотних наслідків.

«Мета запровадження цієї поліцейської новації — не збільшення штрафів, а превенція. Як відомо, 40% усіх смертей та травм на дорозі пов'язано саме з перевищенням швидкості», — зазначили у МВС.

На сьогоднішній день чотири спецавтомобілі-фантоми готові до роботи. Цього року заплановано закупівлю 30 таких автомобілів, а у 2023 році — 110.

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Фото МВС

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