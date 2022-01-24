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Україна

Загроза Росії: ЄС надасть 1,2 мільярда євро допомоги Україні

16:17 24 січня 2022
Прапор ЄС

Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу в особі президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за надання екстреної фінансової допомоги нашій країні.

«Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати 1,2 млрд євро макрофінансовій допомоги Україні. Сильна Україна має важливе значення для європейської безпеки. ЄС вкотре демонструє жорстку підтримку України», — написав Зеленський у Twitter.

Раніше Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що ЄС підтримує Україну і твердий у своїй рішучості: «Я оголошую про новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених кредитів та грантів, для підтримки України у середньостроковій та довгостроковій перспективі».

Нагадаємо, що днями в Україну зі США надійшла перша партія військової допомоги — летальна зброя та боєприпаси для ЗСУ. Напередодні цей же борт привіз в Україну вантаж із бази Військово-повітряних сил США (Каліфорнія).

До цього два британські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III доставили в Україну легке протитанкове озброєння для оборонних цілей.

Фото Pixabay

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